Omrop Fryslân presintearret Johan de Jong-beam foar bêste partikuliere natuerinisjatyf

Alles wat minsken mar betinke út leafde foar de natuer, komt yn oanmerking. Boppedat kin jong en âld meidwaan. In spesjale sjuery sil alle jierren bepale hokker inisjatyf de priis kriget, wa wit mei Johan de Jong as sjueryfoarsitter.

De takomst fan lettere generaasjes

De priis is in beam en de winner mei bepale wêr't dy beam te stean komt. Wêrom in beam? In beam is moai, jout soerstof, slacht CO2 op, is sûn foar ús klimaat. In beam jout plak oan al dy fûgels dêr't Johan de Jong sa fan hâldt. Foar nêsten tusken de tûken, en oan de beamstam is der plak foar fûgelhokjes.

In beam hat ek in symboalyske wearde. In beam wurdt grutter as dysels. By it plantsjen fan in beam tinkst oan de takomst, oan lettere generaasjes. Dat is krekt wat De Jong ek altyd bedoeld hat mei syn biologylessen: de leafde foar de natuer bybringe oan bern, dy't dêr yn de takomst ek mei oan de slach kinne.

De earste Johan de Jong-beam is sneon fansels nei Johan de Jong gien. Yn it neijier wurdt de beam plante. De priis kaam ta stân yn gearwurking mei alle Fryske natuerorganisaasjes.