Leechstân Noardwâlde nei mear as tsien jier sa goed as oplost

Van Dijk: "Dat bracht eigenlijk een soort domino-effect. De kledingzaak wilde uitbreiden, de computerwinkel daarnaast ook. Nu neemt de kledingzaak die ruimte over en kan de computerwinkel hier opnieuw beginnen." Addo Damhuis fan Any Computers is bliid dat hy de stap sette kin: "Voor wat ik doe is zo'n zichtlocatie ontzettend handig. Dan zit ik daar net iets beter dan hier en kan de kledingwinkel ook door."

Positive wyn

Troch sa alle winsken op inoar ôf te stimmen, is it slagge alle romte op te foljen. It effekt liket folle grutter te wêzen. In neistlizzend pân wurdt ynrjochte foar in makeler en in leechsteand kafee kriget ek in nije bestimming.

Der waait sa in positive wyn troch it doarp, seit De Jong: "Ja, het heeft een hele positieve uitstraling. Er komen klanten uit de wijde omgeving en dat gaat alleen maar meer worden. De leefbaarheid hier wordt vergroot en er komt ook weer een impuls voor het toerisme. Eigenlijk geeft dit alles alleen maar positieve impulsen."