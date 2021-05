Omrop Fryslân radio: in nij, mar foaral ek fertroud lûd

En wat feroaret der yn it wykein?

Yn it wykein feroaret der net folle. Op sneon folget nei it nijs yn No yn Fryslân (8.00-9.00) Op & Ut.

Sneons Op & Ut: 9.00-12.00 oere

Douwe Heeringa en Roelof Lousma presintearje it útgeans- en kultuerprogramma en bringe de bêste tips. Neist in nije resinsjerubryk skowe de fertroude gasten Klaas Piekstra en Piet Paulusma oan. En we smite de telefoan iepen foar minsken dy't har eigen evenemint ûnder de oandacht bringe wolle.

Nei it nijs yn No yn Fryslân (12.00-13.00) folget Sneon yn Fryslân (13.00-18.00) mei Geert van Tuinen. Fiif oeren radio mei moaie (nostalgyske) muzyk, reaksjes fan harkers en aktuele sport.

Sneins

De snein feroaret net. Moarns begjinne we mei Prelude (8.00-9.00), folge troch in koart nijsbulletin en dan twa oeren noflike muzyk yn Mei Douwe (9.00-11.00) en Buro de Vries (11.00-13.00) mei nijsgjirrige reportaazjes en it nijsfoarum oer aktuele saken. Snein yn Fryslân (1300-18.00) is mei Johan Terpstra dy't elke wike in jier as kroanjier sintraal stelt. Neist muzyk komt ek de aktuele sport oan bod.