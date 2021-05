Albert van Dijk nimt ôfstân fan partijlieder, mar bliuwt by FvD: "Baudet lûkt ús net"

Resintlik ferliet Grite Wymenga de partij fanwege de Bevrijdingsposter dy't Forum op sosjale media dielde, mar se bliuwt wol lid fan de Fryske fraksje. De oerbleaune fraksje fan fjouwer hat de kar makke om him net ôf te splitsen. "Wy binne op dat plak keazen. Wy wolle stabiliteit en wy wolle dizze fjouwer jier ôfmeitsje."

Provinsje los fan lanlike polityk

Van Dijk fynt dat syn fraksje autonoom is. "Foar ús is it it wichtichst dat wy mei syn fjouweren by elkoar bliuwe. Wy nimme hiel faak ôfstân fan wat de FvD lanlik seit, dat ha ik ek dien mei dy poster." Baudet wol ophef kreëarje, taboes trochbrekke en fel diskusjearje. "Dat is net hoe't ik polityk bedriuwe wol, dat is net wêrom't ik dêr sit."

Referinda as polityk ynstrumint

De FvD-fraksje makke him yn Fryslân hurd foar referinda. Van Dijk wol derfoar soargje dat referinda as polityk ynstrumint foar de provinsje tagonkliker wurde. "Foar my is dat ien fan de wichtichste driuwfearren wêrom't ik überhaupt polityk aktyf wurden bin, om bestjoerlike fernijing geande te krijen. Ik tink dat der bêst noch wat misgiet."