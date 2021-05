Súdwest-Fryslân wurket oan ferbod op nije geitehâlderijen fanwege sûnensrisiko's

De ôfrûne wiken hat Omrop Fryslân by alle Fryske gemeenten neifrege oft der oanfragen binne foar nije geitehâlderijen of foar it ombouwen fan besteande bedriuwen. Ut it ûndersyk docht bliken dat dat it gefal is yn Súdwest-Fryslân, De Fryske Marren en Ljouwert.

Yn alle gefallen giet it om it ombouwen fan besteande lânboubedriuwen nei geitehâlderijen. By Súdwest-Fryslân binne dêrfoar fjouwer oanfragen binnen kaam, by De Fryske Marren twa en by Ljouwert ien.

Yn alle oare Fryske gemeenten binne gjin nije oanfragen binnen kaam en stean maatregels net ta diskusje of op de aginda.