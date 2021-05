Wurkstraffen foar Pokémon-jeiers dy't garaazje yn Nes fernielden om himplucht

Trije manlju ha wurkstraffen krigen foar fernielerij fan in garaazje by in wenning yn Nes by Akkrum. De twa bruorren fan 20 en 26 jier út Aldeboarn en Ljouwert en in 21-jierrige ynwenner fan Akkrum besochten de garaazje iepen te brekken, doe't se nei eigen sizzen op jacht wiene foar it spultsje Pokémon GO.