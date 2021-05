Tal nije besmettingen yn Fryslân sakket wer ûnder de 100

Lanlik binne 3.914 nije coronagefallen registrearre. Tongersdei wiene dat der 3.426.

Parsekonferinsje

Demisjonêr premier Mark Rutte en soarchminister Hugo de Jonge jouwe freedtejûn wer in parsekonferinsje oer de coronamaatregels. It kabinet wol op 5 juny in nije stap sette mei de ferrommingen.

Earder soe de nije faze yn it 'iepeningsplan' op 9 juny wêze. De Jonge fynt dat it earder kin, omdat it mei de sifers de goede kant op giet.

De parsekonferinsje begjint om 19.00 oere en is live te folgjen fia ús webside en de Omrop-app.