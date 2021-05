Fryske frijwilligers strûpe de mouwen op foar NLdoet

By bernebuorkerij Doniastate yn Stiens is in groep frijwilligers dwaande om 80 kubike meter oan houtsnippers nei de Kabouterbosk te ferpleatsen. Eigener Jeroen Wijnand: "It hat sa'n nuver jier west. Wy moasten ek neitinke oft NLdoet noch wol trochgean koe. It wie in hiele organisaasje, mar wy hawwe it dochs oprêden om 40 frijwilligers byinoar te krijen. De kabouterbosk hie de prioriteit om op te pakken, it is foar ús in grutte publykslûker."

"Prachtige start"

Doniastate jout in wurkplak oan minsken mei ôfstân ta de arbeidsmerk. Mei stipe fan begelieders helpe de frijwilligers yn de hoareka, de bistefersoarging en it grien. De NLdoet-aksje is neffens Wijnand ien grut feest. "Mar ek keihurd wurkje, want dy bulte snippers moat der wei. Wy binne ek yn de grientetún oan it plantsjen en de foliêre moai oan it meitsjen. Wy binne op ferskate lokaasjes tagelyk dwaande. Nei sa'n min jier is dit in prachtige start wer."