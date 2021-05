Freedsmerk oer berop Twadde Keamerleden: "Ha jim noait ris frij?"

"It liket my wol in moai baantsje. In bytsje fergaderje, wat ouwehoere en fansels in moai salaris", sei in besiker fan de freedsmerk op de fraach oft er sels net de Twadde Keamer yn woe. In oar like it ek wol wat, mar stelde dat it foar him neat wurde soe: "Ik kan niet liegen."

En dan wiene der fansels ek minsken dy't hielendal neat fan de 'Haachske klyk' ha moatte: "Dat zooitje lapzwansen dat daar zit, daar wil ik niet bij horen."