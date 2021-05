GGD ropt op om troch te setten mei testen, om sicht op firus te hâlden

De Graaf neamt it legere tal besmettingen 'hartstikke moai.' Dochs hopet sy wol dat net eltsenien fuort tinkt dat it no feilich is. "Minsken moatte wach wêze, hielendal as sy net faksinearre binne."

Bliuw testen

Ofrûne wike hawwe 7.227 Friezen harren by de GGD teste litten, dat is it leechste oantal sûnt healwei febrewaris. "Wy hoopje ek dat minsken harren teste bliuwe litte. Dan hâlde wy sicht op it firus. Ek om te sjen oft je it noch krije kinne en oare oanstekke. En om te sjen oft der bygelyks alle jierren in faksinaasjerûnte nedich is. En hoe lang in faksin wurket. Soks kinne je allinne mei sifers sizze, dus as minsken har teste litte."

Wichtich by it delgeande tal besmettingen is ek de faksinaasje. "Wy sitte no op 250.000 faksinearre Friezen, plus miskien noch wol 100.000 minsken dy't troch sikehuzen en dokters prikt binne. De opkomst op de Waadeilannen wie hiel goed, heger as 80 persint." Ferline wike hawwe 33.795 Friezen in faksin fan de GGD krigen.