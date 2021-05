FIDEO: Stroom helje út sâlt en swiet wetter op de Ofslútdyk

De fynst dat der enerzjy frijkomt by in 'omkearde elektrodialyze' komt al út 1954. Cees Buisman, direkteur fan it kennisynstitút foar wettertechnology Wetsus yn Ljouwert, begûn begjin dizze iuw in nij ûndersyk nei dizze technology.

Proefynstallaasje

De folgjende stap wie om te ûndersykjen oft it prinsipe ek op grutte skaal tapasber wêze soe. Hjirfoar wie in plak nedich mei in soad sâlt en swiet wetter, bygelyks op de Ofslútdyk. Sûnt 2014 stiet hjir de earste proefynstallaasje.

De Blauwe Energiecentrale by Breesândyk leveret op dit stuit stroom oan 160 húshâldens. Ynkoarten wurdt der begûn mei de bou fan in folle gruttere sintrale op de Ofslútdyk. Dizze sil tsien kear safolle enerzjy opwekke.