De Alde Wite fan Bûtenpost oerdroegen oan Stichting Alde Fryske Tsjerken

In tal frijwilligers fan Bûtenpost komt yn de pleatslike kommisje, sy soargje derfoar dat de tsjerke iepen bliuwt foar tsjinsten en kulturele aktiviteiten lykas muzyk, tentoanstellingen en gearkomsten. It oernimmen is mei mooglik makke troch in bydrage fan de famylje Kapenga.

Histoaryske wearde

De stichting jout oan dat de Mariatsjerke in wichtich gebou is fanwege it ynterieur, mei fiif hearebanken en seis roubuorden út de 18e iuw. Dêrtroch hat de tsjerke in grutte histoaryske wearde.