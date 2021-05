Zadenbibliotheek Fryslân hat inisjatyf no ek lanlik útsiedde

Neffens Pasveer binne der hieltyd mear minsken dwaande om duorsum, sûn en bewust te libjen. "It begjint mei sûn iten. Ek it lokale aspekt is wichtich. En lokaler as je eigen tún wurdt it net. In soad minsken helje de tegels der út en sette de griente der yn. Dat wolle wy graach stypje."

185 siedsoarten

Yntusken is der op de webside fan de Zadenbibliotheek in útstalling te finen fan wol 185 ferskate soarten sied. Fan klaproazen en margriten, oant tomaten en beantsjes.

Doarren iepen

It siedprojekt docht fertuten, net allinne binnen de eigen provinsje, mar no ek dêrbûten. "Minsken kloppen by ús oan de doar: wy wolle dit ek yn Utrecht, Soest, Twente, Steenwijk, nim mar op. Wy seine tsjin inoar: dy doarren moatte iepen. Wy siedzje ús inisjatyf út troch hiel Nederlân."