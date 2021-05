Flearmûzetelling moat ferskillen tusken stêd en plattelân bleatlizze

"De makkelijkste manier om dat te onderzoeken is om de mensen zelf te laten tellen," fertelt Erik Korsten fan de Zoogdiervereniging. "Het is net zoals bij de tuinvogeltelling, je noteert hoeveel dieren je maximaal tegelijkertijd hebt gezien in de tuin. We hebben een zoekkaart waarop je kunt zien welke soorten bij welke silhouetten en vlieggedrag horen."

Yn Nederlân komme der 18 soarten flearmûzen foar. Korsten: "Met de boombewonende vleermuizen gaat het best wel goed, dat zijn de soorten die overdag in holle bomen zitten en in de winter vaak in ondergrondse ruimten overwinteren. Maar met de soorten die overdag in woningen of andere panden verblijven, daar gaat het wat minder goed mee."