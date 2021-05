Johan de Jong makke ús 36 jier entûsjast foar natuer: earegast yn Op & Ut

Johan de Jong wie foar it earst op de Fryske radio te hearren op 18 augustus 1984, yn in reportaazje oer syn tsjerkûlen dy't yn finzenskip aaien lein hiene. Dat wie earder nea earne bard. De Jong hold earst op de souder fan it Drachtster Lyceum en letter thús in pear ûlen. Dy reportaazje wie it begjin fan in natuerrubryk dy't alle wiken op de radio te hearren wie.

Biologylearaar

Hy wie biologylearaar op it Drachtster Lyceum en fûn (en fynt it noch altyd) yn syn deistich wurk tige wichtich om jong en âld de leafde foar bisten en planten by te bringen. "Dan begjin ik altyd by de tún, wat sjogge je om je eigen hûs hinne. It is hiel wichtich dat sy de eagen iepen hawwe. Dan is der safolle te belibjen."