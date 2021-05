Noed oer agresje by miljeustrjitte Frjentsjer: sels plysje is wol ynset

Op it miljeuterrein binne mar in beheind oantal auto's tastien. Dêrtroch ûntsteane der rijen. Minsken binne ek mear thús en hawwe mear tiid om putsjes te dwaan. Dêrtroch nimt ek it ôffal ta.

Ofreagearje op meiwurkers

De wachttiden kinne stomtiden oprinne ta in oere. Guon minsken reagearje harren ôf op de meiwurkers. Dy dogge harren bêst, troch bygelyks ekstra minsken yn te setten, mar wachttiden binne net foar te kommen.

Neffens Hans Nauta fan de fraksje fan de FNP is de agresje 'not done.' Hy hat fragen oan it kolleezje steld en hopet dat bygelyks in ôfspraaksysteem helpe kin.