Nij toerismekantoar Ljouwert komt nei alle gedachten yn OBE op it Aldehoustertsjerkhôf

No't de coronamaatregels stadichoan fersoepele wurde, wol de gemeente dat toeristen fan begjin juny ôf in plak ha dêr't se telâne kinne. Om't der op dat momint in eksposysje yn OBE is, moast der in tydlik ûnderkommen fûn wurde. Dat is fûn oan it Zaailân.

Yn april dit jier giene de doaren fan it âlde VVV ticht, om't it alle jierren 60.000 euro ferlies hie. De húsfêsting fan it nije toerismekantoar moat goedkeaper wurde mei dizze nije lokaasje. Der komme fjouwer meiwurkers tydlik yn tsjinst.