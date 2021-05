Mooglik âldste minsklike rêsten út Dokkum opnij begroeven

De rêsten binne nei alle gedachten de âldste dy't ea troch argeologen yn de stêd oantroffen binne. Se komme út de sânde of achtste iuw nei Christus. De minsklike rêsten binne sammele yn in knekelgrêf. Dat waard tongersdei offisjeel ûntbleate.

"In deze grafkelder rusten beenderen van Dokkumers die ooit op de Markt op 't oude kerkhof begraven werden", sa falt te lêzen op de stien. Inkelde hûnderten jierren lyn wie der in begraafplak op it plak fan de hjoeddeiske Markt. Der lizze ek noch rêsten fan in kleaster, mei abdijtsjerke en toer.

Neffens argeolooch Marlies van Kruining binne de minsklike rêsten mooglik de âldste fan Dokkum. "We hebben ze laten dateren met de koolstof 14-methode. Daaruit volgt dat ze uit de zevende of achtste eeuw na Christus moeten komen."

"Al fan foar Bonifatius"

De histoaryske stichting Historia Doccumensis wie ferrast troch de datearring fan de rêsten. "Dat betsjut eins dat der al foar Bonifatius hjir yn Dokkum op 'e terp begroeven waard", leit Warner Banga fan de stichting út. "En dat is wol ferrassend, fyn ik."

As der yn de takomst wer minsklike rêsten yn Dokkum fûn wurde, sille dizze ek in plak krije op it begraafplak by it Zuiderbolwerk yn 'e stêd.