Einlik dúdlikheid oer 15 miljoen euro subsydzje foar brune float

"No mar posityf foarút sjen"

Skipper Eelke Dijkstra hat de Keamerbrief fan de steatssekretaris ek lêzen. "We hawwe no in regeling en dat sjocht der goed út. As ik de regeling sa sjoch tink ik wol fan wêrom hat it sa lang duorre, mar klear. Litte wy mar posityf foarút sjen."

Neffens Dijkstra wie de sektor ta oan goed nijs. "De need is echt heel, heel heech. It wetter stiet ús net oan 'e lippen, guon skippers witte net iens mear dat se lippen ha. Mar út de brief fan Mona Keijzer blykt hoe wichtich se ús fynt as histoarysk erfgoed. Dêr kinne wy echt fierder mei. Mar it sil noch wol in lestich jier bliuwe, want sa lang wy oardel meter ôfstân hâlde moatte, kinne wy as brune float noch hieltyd net folle. Mar dizze regeling docht ús yn elk gefal goed."

De regeling giet nei alle gedachten ein juny iepen. Fan dat momint ôf kinne skippers harren oanmelde foar de subsydzje.