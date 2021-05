Bouboeren rinne wiken efter troch it wiete waar: "Lit de drûchte mar komme"

"Kiek, hjir sjochst it al wiet en sompich wurden," begjint Fokke de Jong syn ferhaal wylst hy oer syn stik bougrûn rint. De ierappels steane der al yn, mar wol wiken letter as dat pland wie. "Gewoanwei is dat earne healwei april. No is it trije of fjouwer wiken letter wist. Dus dat is wol efkes in probleem want je ha dan minder tiid foar de risping. Se moatte wol de tiid krije om te groeien."

'Minder ierappels, dus minder opbringst'

De Jong hâldt syn ferhaal efkes stil en bûgd nei in lyts grien plantsje yn de grûn. "Dit is sa'n ierappel," seit der wylst hy de klaai deromhinne ôfhellet. "Dit hat wol inkelde gefolgen foar de opbringst aanst. Gewoanwei komme der in soad ierappels op in plantsje, mar no is dat ôfwachtsje. Je hawwe minder ierappels en dus minder opbringst."

Net allinnich de priis is in probleem, mar it wiete waar soarget ek nochris dat de boeren dreech wurkje kinne. "Moast dy foarstelle om no mei in trekker it lân yn te gean. Komst net in meter mear fierder op in bepaald momint. Je riede hielendal fêst. Allinnich dêrom moat wy rap moai en drûch waar ha."