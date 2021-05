Wa moat de stikjes sinnepaniel yn de omjouwing fan Noardburgum opromje?

Ek nei it meanen fan it gers kinne der noch stikken sinnepaniel yn it gers sitten bliuwe of op it lân lizzen bliuwe. Mar oft de boer syn gers ferneatigje lit of it lân skjinmeitsje lit, wurdt net op tasjoen op dit stuit.

Rutten

Yn it plakje Rutten yn Flevolân rûnen se augustus ferline jier tsjin itselde probleem oan. Ferslachjouwer Cindy Keijzer fan Omroep Flevoland kaam der ek efter dat elke ynstânsje wer nei in oar wiisde as it gong oer de kontrôle.

Uteinlik ha it RIVM en de omjouwingstsjinst gearwurke om de gewaaksen te ynspektearjen en is der beoardiele of it skealik wêze kin.

Nei oanlieding fan dy situaasje binne der yn augustus keamerfragen stelt troch it CDA. Ferantwurdlik minister Eric Wiebes hat doe sein dat der mear ûndersyk komme soe. Dat rint no, mar tsien moannen letter witte de ynstânsjes noch hieltyd net wat se dwaan moatte yn sa'n situaasje.

Wannear in protokol?

Tongersdei wurde der troch Twadde keamerlid Agnes Mulder opnij keamerfragen stelt oan minister Blok fan Economische Zaken en Klimaat, nei oanlieding fan de brân by Van der Wal. De wichtigste fraach is wannear der in protokol komt foar de belutsenen partijen hoe om te gean mei dizze problematyk.