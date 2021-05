Waadferiening docht oprop oan nije kabinet: stop mei gaswinning op it Waad

De útspraak yn de rjochtsaak tsjin Shell, dy't koartsein ynhâldt dat it bedriuw der op koarte termyn mear oan dwaan moat om de CO2-útstjit werom te bringen, soarge woansdei foar blydskip by de Waadferiening. No ropt de Waadferiening it takomstige kabinet op om in streek te setten ûnder de gaswinning op it Waad.