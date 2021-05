Tal nije coronabesmettingen yn Fryslân wer boppe de 100

Lanlik binne 3.426 nije coronagefallen registrearre. Woansdei wiene dat der 2.794.

Ferrommingen op 5 juny

It kabinet set op 5 juny in nije stap mei it ferromjen fan de coronamaatregels. Watfoar maatregels skrast wurde, beslút it kabinet freed. Dat hat demisjonêr minister Hugo de Jonge sein. Freedtejûn jout it kabinet fierdere taljochting.

Earder soe de nije faze yn it 'iepeningsplan' op 9 juny wêze, mar De Jonge fynt dat it earder kin, omdat it mei de sifers de goede kant op giet.