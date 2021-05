Gemeente Hearrenfean: miljoenetekoart driget, mar Thialf bliuwt oerein

De finânsjes steane ûnder druk, seit wethâlder Hedwich Rinkes. "Het college beseft dat er heel pijnlijke keuzes gemaakt moeten worden die onze samenleving raken."

Neffens de wethâlder komt der net genôch jild út Den Haag. "De kosten in de Jeugdzorg en de Wmo stijgen en het geld dat de gemeente van het Rijk ontvangt is niet genoeg om deze kosten te dekken."

Pynlike besunigingen

It kolleezje komt no mei besunigingsfoarstellen, mar der komt wol jild frij foar Thialf. Yn 2022 soe de gemeente minimaal 200.000 euro op it kleed lizze moatte, en fan 2023 ôf 400.000 euro.

Earder konkludearre in ûndersykskommisje dat Thialf net oerein te hâlden is sûnder stipe fan de oerheid. It provinsjebestjoer hat al sein ree te wêzen ta de bûse te gean.