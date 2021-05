Haadfertochten ûntkenne rol yn wapenhannel-saak Easterwâlde

Foar de twa grutste fertochten binne ek twa dagen útlutsen. De rjochtbank hat tongersdeitemoarn ferskate wapentransporten fan de binde trochnaam. De binde helle meast wapens út Kroäsië en ferkocht dy wer troch nei België.

Untkenne

De haadfertochte fan Easterwâlde hâldt lykwols fol dat er gjin grutte rol spilet yn de hannel: "Ik had niets te maken met wapens, het enige wat ik gedaan heb is bemiddelen," sa sei hy.

Ek de rjochterhân fan de man, in Sloveen, wol ek net tajaan. Hy beropt him op syn swijrjocht en as er al wat seit, is it dat it foarleine net wier is of dat it oars sit.

Krúsjale boadskiptas

In wichtige rol spile tongersdeitemoarn lykwols in boadskiptas. De resjerzje hat yn gearwurking mei de Belgyske plysje in ynfal dien yn in flat yn Antwerpen. Dêr binne njonken wapens en fiif hângranaten fûn yn in karakteristike boadskiptas: in jubileumtas dy't útjûn is mei it 95-jierrich bestean fan Poiesz Supermarkten. En fan de haadfertochte fan Easterwâlde sit in foto yn it dossier mei krekt deselde tas.

Dat is wol hiel tafallich, stelt de rjochtbank. De fertochte sels seit lykwols: it sil wol sa weze, mar ik haw der neat mei te krijen.