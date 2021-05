Fryslân moat waarme fuotten hâlde fia oerflaktewetter

FNP-Steatelid Rein van der Wal leit út wat akwatermy no krekt is: "Akwatermy is in nije technyk dêr't se op dit stuit op in tal plakken yn Fryslân mei eksperimintearje. Yn Heech, Balk en yn Ljouwert wolle sy der ek mei los. Mei de technyk wurdt waarmte út oerflaktewetter wei helle."

Simmerdeis wurdt it wetter opwaarme troch de sinne. "Dy waarmte kinne je der út helje en opslaan yn in WKO: in waarmte-kjeld opslach. Fia in lokaal waarmtenet kin it dan wer nei huzen en kantoaren brocht wurde," seit de FNP'er.

Doarpen yn 'e rige

Neffens Van der Wal is der in soad ferlet fan yn ús provinsje. "Wy hawwe ek op besite west by Stichting Doarpswurk. Dêr is ús ek sein dat der noch wol tsien oare doarpen yn de startblokken steane dy't it ek wol wolle. Dat is in moai begjin foar Fryslân."

60 persint fan enerzjyfraach

Wetterwaarmte as boarne fan waarmte kin neffens de partij wol yn 60 persint fan de Fryske enerzjyfraach foarsjen. "Wy wolle Fryslân útroppe ta dé akwatermyprovinsje fan it lân. Dat wurdt ús as FNP wolris ferwiten: jimme hawwe muoite mei wyn op it lân, jimme hawwe muoite mei sinneparken, mar wat wolle jimme dan wól? Wy tinke dat akwatermy goed is foar Fryslân."