Dalstra Reizen sjocht foarút: "60-plussers hawwe wer betrouwen yn fakânsje"

Earder hie it bedriuw in soad personiel. Dat is no wol oars. Allinne Johan Dalstra en syn âlden binne noch oer. "Wy hiene fansels earder hope dat der mear mooglik wie. Mar no sjogge je op syn minst wer in ljochtpuntsje oan de ein fan de tunnel."

Dalstra doart sels wifeljend nei te tinken oan it wer ynhieren fan personiel. "Wy moatte wol sjen hoe rap it allegearre giet en wat der mei. Je binne wol foarsichtich nei in fallisemint, mar je moatte de takomst mar posityf yn 'e mjitte gean. Wy wolle graach werom nei it âlde nivo."