Boargemaster tinkt oer stekken om Prinsetún nei gedonder op Keningsdei

Op it momint dat de plysje yngripe woe, omdat minsken har net holden oan de coronaregels, ûntstie dêr in driigjende situwaasje. Om eskalaasje foar te kommen, hat de plysje him doe weromlutsen.

Moat de Prinsetún in jachthaven bliuwe?

Buma fynt dat de gemeenteried neitinke moat oer de funksje fan de Prinsetún. "Het is nu een wandelgebied, het is een jachthaven, er zit een restaurant en er wonen mensen tegenover. Zijn dat functies die bij elkaar passen? Dat moet je je wel afvragen."

Hy makket him benammen soargen oer de boatsjeminsken. "We zeggen: 'kom mooi in het centrum liggen met je boot', maar we zeggen niet dat je die nacht niet slaapt. Dat kan niet."

Rellerij Cambuurfeest wie 'folslein oars'

De sitewaasje mei Keningsdei yn de Prinsetún wie net te fergelykjen mei de rellerij op it Saailân, in pear dagen letter, sei de boargemaster yn de ried.

By de huldiging fan Cambuur, op 1 maaie, kaam it dêr ta rellen tusken supporters en de plysje. Plysjes ha it plein doe ûntromme.