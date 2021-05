Bewenners ûntefreden mei feangreideprogramma: "Weer onderzoek en uitstel"

"Er was veel aandacht voor de funderingsproblematiek, dat is goed. Maar ik ben bang dat de woorden praktisch niets opleveren voor ons," fertelt Beijderwellen. "Er was een mogelijkheid om daden te laten zien: de motie van de ChristenUnie. Maar die gaat het niet worden, dus we zijn hier niet mee geholpen. Er moet veel meer gebeuren met dit urgente probleem."

Opnij ûndersyk

Huzen fersakje troch fundearringsskea, ûntstien troch in leech wetterpeil. Bewenners stride al jierren om kompensaasje mar ek no komt dy der net. Yn stee dêrfan komt der in fundearringstafel dêr't alle partijen oan sittte, dy't dan wer in ûndersyk dwaan moatte nei de skea. "In sommige gevallen kan een huis instorten, in andere gevallen gaat een bedrijfsvoering naar de maan. Of het pensioen van de mensen. Men is goedwillend, maar hoe dit onderzoek uitpakt is weer volledig onzeker," stelt Beijderwellen.