Wenningen ûntromme om 'fertocht pakket' by plysjeburo Ljouwert: "Het zag er niet goed uit"

"Het zag er niet heel goed uit", seit de finer, "zeker met de plaatsing zo dicht bij het politiebureau was dat wel verdacht." Op foto's is te sjen dat it giet om in pakketsje fan aluminiumfoly, en dat der elektrisiteitstriedden útstekke.

De plysje hat de explosiven-oprommingstsjinst fan definsje ynskeakele, en de romme omjouwing fan in plysjeburo waard ôfset. Dat wie midden yn de nacht. Minsken dy't boppe it plysjeburo wenje, moasten it hûs út.