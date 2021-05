Dútslân warskôget lytsere kontenerskippen tenei foar min waar boppe it Waad

Dat alles nei oanlieding fan de 342 konteners dy't de MSC Zoe begjin 2019 ferlear boppe de Waadeilânnen. Dútslân warskôget no al kontenerskippen fan 200 meter en grutter. Mar nei oerlis mei Nederlân en it kontenerferlies earder fan de Baltic Tern, dat in lytser skip is, is it Dútslân no ek dúdlik wurden dat in warskôging foar ûndjip wetter in goed plan is by min waar op de súdlike farrûte.

Lannen fiele neat foar strange beheiningen

Skippen kinne dan fierder noardlik fan de eilânnen farre as sy de warskôging folgje. Omdat it Waadgebied in kwetsber natuergebied is, advisearre de Onderzoeksraad voor Veiligheid om dat te brûken om de skipfeart mear beheiningen op te lizzen.

Dútslân en Denemarken fiele dêr neat foar, sa skriuwt minister Cora van Nieuwenhuizen fan Ynfrastruektuer en Wettersteat oan de Twadde Keamer.

Oanbefelling

Nei oerlis binne Dútslân en Denemarken wol ree om mei te wurkjen oan in net-ferplichtsjende oanbefelling fan de International Maritime Organization (IMO). Dat betsjut dat der konkreet yn de saneamde IMO's Ships' Routeing Guide ynformaasje komt oer de risiko's op kontenerferlies.

Dy 'guide' wurdt brûkt by tariedingen fan reizen troch de bemanning. Earder dizze moanne is mei Dútslân by datselde IMO in foarstel yntsjinne wêrby't alle kontenerskippen ferplichte wurde om bettere apparatuer mei te nimmen om de slingerhoek te mjitten.

It slingerjen fan de MSC Zoe wie in wichtige reden wêrom't de konterners yn de Noardsee bedarren. Ien en oar sil wol in soad tiid kostje.