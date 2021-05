De lêste fracht foar de feanter fan De Deelen: "It is in hiel nuver idee"

"Ik bin oerbleaun." Sa seit De Leeuw it sels. "Ik bin de lêste kommersjele feanter yn dit gebiet. Myn bruorren hawwe hjir eartiids ek noch wurke, mar sy sieten yn de turf. Dat doch ik net, want de grûnstof wurdt no brûkt foar potgrûn. Bygelyks foar beamkerijen."

Oer mei de turf

Dat hat ek te krijen mei de feroaringen yn de enerzjyfoarsjenning. "Doe't de stienkoal en it gas kaam wie it oer mei de turf. Us heit is yn 1957 begûn mei de eksploitaasje foar potgrûn. Dat krige stadichoan mear hannen en fuotten. De grutste feanters binne nei Letlân en Estlân gien, dêr sit noch in soad. De Deelen is ûntstien troch de turfgraverij, mar it is no in gebiet fan 450 bunder fan Steatsboskbehear."