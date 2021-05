Lutz Jacobi fan de Waadferiening oer CO2-útspraak Shell: "Dit is histoarysk, ek foar it Waadgebiet"

Ien fan de saken dêr't de rjochter op yngong, wie it boarjen yn kwetsbere gebieten, lykas it Waad. Dêr moat opnij nei sjoen wurde. "Dêrom dienen wy ek mei", seit Jacobi. "It giet ús om it klimaat yn syn gehiel, mar we stride benammen foar it Waad."

Jacobi hat der betrouwen yn dat der no ek wat feroaret. "It is in hiel histoaryske útspraak. Ik hie it net ferwachte, ik wie wat foarsichtich. Mar no't it bedriuw echt ta de oarder roppen wurdt, dan moat der ek wol wat barre."