Skulden frijskat fan troffen famylje yn taslagge-affêre op It Hearrefean

It is foar de famylje fan Minkie al twa jier lang in nachtmerje. Har dochter sit yn de bystân en komt dreech rûn. Minkie betelle dêrom sa no en dan boadskippen foar har dochter. De famylje woe helpe om it libben wer wat op de rit te krijen.

Sy seit: "Doe't it destiids min mei har gie, hawwe wy har holpen. Sy koe eltse dei by ús ite en dan kocht sy de boadskippen foar ús en foar harsels, ek om har maatskiplik wat yn beweging te hâlden. Dy boadskippen betelle se sels en wy betellen har letter de boadskippen dy't foar ús bedoeld wiene werom, want dat wie ús iten. Sa ha wy dat jierren dien."

7.200 euro betelje

Mar dat mocht neffens de gemeente net, want dêr is de bystân foar. De dochter fan Minkie moast dus alles werombetelje en dêrboppe noch in boete. It gie om sa'n 7.200 euro yn totaal. "De gemeente seach nei de regels en net nei de minsken der efter. Mar dat is no feroare."