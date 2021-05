Undersyk Rykswettersteat: gjin skealike gefolgen troch plestik kerrels MSC Zoe

It gie yn jannewaris 2019 om 11.000 kilo hiel lytse kerrels en in partij gruttere plestik kerrels dêr't net fan bekend is hoefolle kilogram oft dat krekt is. It plestik is benammen op Skiermûntseach weromfûn.

It ûndersyk is útfierd troch Wageningen Marine Research (WMR) yn Den Helder en it Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) op Teksel. Johan van der Molen fan it NIOZ oer wat se dien ha: "Wij hebben een groot aantal verschillende soorten monsters bekeken. Monsters van het sediment in de Waddenzee over een groot gebied. Monsters van water die zijn genomen met een fijn visnetje om te kijken wat erin zit. Maar ook monsters van uitwerpselen en braakballen van een aantal vogels: lepelaars, kanoeten en kleine mantelmeeuwen."

Modellen

De meunsters binne al earder sammele. Dêrneist is ek mei modellen sjoen hoe't de kerrels harren ferspraat ha. De lytse kerrels driuwe minder goed en binne dêrom hast net yn de Waadsee bedarre. Neffens in modelberekkening fan it NIOZ binne se nei it Noarden en Noardeasten yn de Noardsee gien.