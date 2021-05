Wer gjin Friezen yn EK-seleksje: "Ik ha de folgjende Fryske ynternasjonal noch net sjoen"

Wêrom't it by de froulju wol slagget mei trije ynternasjonals op it stuit? Der binne fansels folle minder froulju dy't fuotbalje, dus ast goed bist - lykas Sherida Spitse - dan stekst der folle earder boppe-út. No is Sherida echt wol hiel goed, mar by de froulju giet it rapper ast goed bist.

In Fries op it WK 2040? Dan moat fuotbal hjir noch populêrder wurde. Dan moast jeugdopliedingen better meitsje, net allinnich by de profklups, mar oer de hiele breedte. Dus ek by amateurferieningen. En bettere jeugdtrainers oan it wurk sette, dy't mei de jeugd oan de slach gean. Sjoch, hjoed of moarn sil der grif wer in Fryske ynternasjonal op de fjilden rinne, mar ik ha him noch net sjoen."