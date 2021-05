Soarchpensjon Dokkum offisjeel iepene nei flinke ferbouwing

Healwei 2020 is der yn Sionsberg al úteinset mei de ferbouwing op de twadde ferdjipping. Dat wie noch in flinke put. "De afdeling heeft een aantal jaren leeggestaan, dus er moest echt wel wat gebeuren. Er was meer nodig dan alleen een likje verf. Daarna bleek ook dat we niet voldeden aan de eisen van brandveilig gebruik. Dus we moesten ook nog wat dingen aanpassen om ervoor te zorgen dat alle vergunningen in orde waren. Het had veel voeten in de aarde, maar we hebben voor elkaar gekregen."