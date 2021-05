HEA! Apelfrou Lies

Lies Scholten neamt harsels in apelfrou. Sy wit alles fan apels en parren, benammen de âlde en foar de measte minsken ûnbekende rassen lykas it krúzenotsje. Dat is in apel dy'tst net yn de supermerk fynst. Se sneupt noch graach yn it hûnderten jierren âlde boek Pomologia fan Johann Knoop. In boek fol mei âlde apel- en parrenrassen.