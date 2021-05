Mear help nedich foar âlders fan bern dy't slachtoffer binne fan seksueel misbrûk

Yn it ûndersyk wurdt it perspektyf fan âlders beljochte dy't bern hawwe dy't slachtoffer wurden binne fan seksueel misbrûk. Want dat makket harren "machteloos, radeloos en wanhopig", seit Ferdi Bekken, dy't ûndersiker is by Fier, dat it haadkantoar hat yn Ljouwert.

"Ouders hebben niet volledig zicht op de situatie waarin het kind zich in bevindt, maar ze zijn ook niet volledig toegerust om in te grijpen. Dus de pogingen die ouders doen werken tevergeefs of zelfs averechts. De machteloosheid groeit."

Helpferliening

De âlders kinne op ferskate wizen helpferliening krije. Dat kin bygelyks by skoallen of gemeenten. Dêr moat wat better, binne de foarsichtige konklùzjes nei it earste ûndersyk nei de âlders fan famkes dy't seksueel misbrûkt binne.

Bekken seit dat der noch wol mear ûndersyk nedich is, bygelyks ûnder helpferlieners en opspoaringstsjinsten, om te sjen wat âlders dwaan kinne.