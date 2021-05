Kolleezje wol azc yn Balk definityf slute: 'net genôch draachflak'

It azc yn Balk stiet der sûnt 2016. De ynwenners binne yn dy perioade positiver wurden oer it azc. Doe't bekend waard dat it azc mei yngong fan septimber 2021 slute soe, wie der in groep bewenners dy't graach woe dat it langer iepen bleau. Se fûnen it in ferriking foar it doarp.

Fersyk COA: langer iepen

Ek it Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) frege de gemeente oft it azc langer iepen bliuwe koe, sadat se dy tiid brûke koenen om oare lokaasjes yn Fryslân te sykjen.

Mar neffens it kolleezje fan De Fryske Marren is der dus net genôch draachflak.

Boargemaster: ôfspraak neikomme

"It azc hat de ôfrûne jierren een moai plak krigen yn de Balkster mienskip", seit boargemaster Fred Veenstra. "Mar út it draachflakûndersyk docht bliken dat der gjin oertsjûgjend draachflak is foar ferlinging. Ynwenners ferwachtsje dat de gemeente har oan de earder ôfsprutsen 5 jier hâldt. Wy wolle ús ôfspraak neikomme en sille de gemeenteried foarstelle om de perioade net te ferlingjen."

It foarnommen plan fan it kolleezje soarget derfoar dat it COA 'puzelje' moat, seit wurfierder Jacqueline Engbers fan it orgaan. It is wol sa dat Fryslân net it plak is mei de minste azc's, we rinne yn ús provinsje dus net achter wat dat oanbelanget. Yn de gemeente Ljouwert wurdt noch socht nei in plak foar in nij asylsikerssintrum.