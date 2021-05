Soad omtinken foar fundearringsskea bewenners feangreide yn Provinsjale Steaten

Wiebo de Vries fan de ChristenUnie hearde foaral in soad ûntefreden reaksjes út it gebiet. "Natuerorganisaasjes fine dat we te min dogge, de boeren fine it te folle en der binne bewenners mei in soad fundearringsskea sûnder útsjoch op in regeling om dat op te lossen."

Wat dwaan foar 'urginte gefallen'

Steatelid Maaike Prins (CDA) dielt de analyze fan de ChristenUnie net. "Ik hear dat in soad minsken bliid binne dat der no in plan leit en dat der begûn wurdt mei in oanpak." Prins is it mei de ChristenUnie iens dat der wat dien wurde moat foar 'urginte gefallen'.

Lykas in soad oare Steateleden hat sy ek de skuorren sjoen yn de pleats fan de famylje Dekker yn de Grutte Feanpolder yn Weststellingwerf. "Ik fyn dat we dy minsken helpe moatte. Ik freegje dêrom oan deputearre Hoogland en de fundearringstafel om gau mei in plan te kommen."