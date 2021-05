Hierkoarting foar Alvestêdehal en BV Sport: temjittekomming foar sluting

De Alvestêdehal en de swimlokaasjes fan BV Sport yn Ljouwert krije in hierkoarting foar it jier 2020. Dat hat it kolleezje fan boargemaster en wethâlders besletten. De beide sportlokaasjes yn Ljouwert krije de koarting om't sy it ôfrûne jier lange tiid ticht moasten fanwegen corona.