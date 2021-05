Klipper fan mear as 20 meter fljocht oer Nijestêd; Ljouwert wer in driuwend terras riker

Ljouwert is wer in terras riker. In bysûnder terras, want yn de grêft oan de Nijestêd leit sûnt tiisdeitejûn in klipper fan mear as 20 meter. Mei in gigantyske kraan waard it gefaarte foarsichtich te wetter litten en foar Grand Café Fire dellein, want dêr heart er by. De hiele operaasje duorre oeren lang.