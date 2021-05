Enkête: wat hearre jo fan de F-35's?

De doarpen Blessum en Deinum bespeure mei de komst fan de F-35's yn elk gefal folle mear leven boppe har hollen as troch de F-16's. En dat wolle se mjitte kinne. Margriet Reinalda út Blessum set har foar beide doarpen yn om in mobyl mjitpunt te krijen. Reinalda: "We ha dan yn els gefal eat wêrfan't we sizze: 'We binne net hielendal gek, it is echt hiel heftich'.

In mobyl mjitpunt yn de foarm fan in mikrofoan op in statyf middenyn in gersfjild yn Deinum moat de beide doarpen in stim jaan yn de diskusje oer it lûd fan de F-35's. En dat wilens se yn it ferline in oanbod ta in fêst mjitpunt ôfslein ha. Dat like doe net nedich, om't de ynwenners net folle lêst hiene fan de F-16's as no fan de F-35's.