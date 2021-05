Lasse Schöne net oproppen foar de Deenske EK-seleksje

Schöne hie wol rekkene op in plak by de seleksje, dat wie ek ien fan de redenen dat er nei Hearrenfean kaam ôfrûne winter. Dêr woe er in soad spylje en him yn de 'kijker' spylje by de Deenske bûnscoach. Dêr fertelde er ek oer yn de Sportcast by Omrop Fryslân.

De 34-jierrige Deenske middenfjilder kaam lykwols mar ta ien goal en tolve eareddifyzjewedstriden. Yn febrewaris waard er binnenhelle, nei it fuortgean by de Italiaanske klup Genoa. Gerry Hamstra neamde it doe in 'buitenkans.'