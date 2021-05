Provinsje en Tûmba: "By ynboargerjen yn Fryslân heart ek Frysk"

It stânpunt fan it ministearje fan Sosjale Saken liet neffens deputearre Sietske Poepjes 'in pear alarmbellen' ôfgean op it Provinsjehûs. "Statushâlders yn Fryslân gjin Frysk oanbiede is in miste kâns foar in slagge ynboargering", fynt Poepjes. "It makket je ynboargering folle nofliker as je ek wat fan it Frysk witte."

Op efterstân set

Direkteur Mirka Antolovic fan Tûmba beskôget it net oanbieden fan it Frysk, sa't it ministearje wol, sels as útsluting. "Als je mensen geen kans geeft om de tweede rijkstaal te leren, zet je ze op achterstand", is Antolovic fan betinken. It finen fan wurk is yn Fryslân ek in stik dreger foar minsken dy't gjin Frysk fersteane.

Frysk ûntbrekt by ynboargering

Deputearre Sietske Poepjes sjocht it mieningsferskil tusken it Ryk en Achtkarspelen as in kâns om omtinken te freegjen foar it ûntbrekken fan it Frysk by de ynboargering. Der geane dêrom leafst trije brieven oer de kwestje nei it Ryk. Deputearre Steaten stjoere in brief nei likegoed minister Koolmees fan Sosjale Saken as oan minister Van Engelshoven fan Underwiis.