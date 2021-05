Notoare ynbrekker fan boaten út Drachten opnij feroardiele

In 27-jierrige man fan Drachten hat seis moannen selstraf en in wurkstraf fan 240 oeren oplein krigen foar it ynbrekken yn tal fan boaten en wenboaten. Nei maaie ferline jier hat de man guod stellen út in soad boaten. En dat wylst der in jier earder al feroardiele wie foar 30 boatdieverijen.