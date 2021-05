Soad deade otters nei skrassen jûnsklok: "It reint otters, dit went noait"

Op dit stuit binne der dit jier al 16 deade otters fûn. "It is noch net iens juny en no al 16 dea, dat is in hiel soad. Ferline jier einigen wy op 67 deade otters it jier. As it no sa trochgiet, komme wy noch folle heger út," seit Bosma.

Skande

Tusken Tsjaard en Eagum, njonken de A32, bûget Bosma oer de deade otter, dy't mar sa'n ien jier âld wurden is. "Dizze otter hat in tik fan in auto krigen. Je kinne it fiele oan de skedel, der komt bloed út de noas en de efterpoat is kapot. It is echt in slachtoffer. It is skande, want otters krije ek wer net in soad jongen en boppedat bart it wolris dat in mem in otter kwytrekket."