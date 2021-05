"PSV is de ideale klup foar Joey Veerman"

Ferskate klups yn it bûtenlân - Rangers FC, Stade Reims en Atalanta Bergamo - hawwe belangstelling foar him, mar ek by PSV soe Veerman heech op it ferlanglistje stean. SC Hearrenfean kin freegje wat de klup wol, want Veerman syn kontrakt rint noch troch oant 2024.

Ald-Hearrenfean-trainer Foppe de Haan, Cambuur-oanfierder Erik Schouten, fuotbalanalitikus Aad de Mos en doarpsgenoat en âld-ynternasjonal Arnold Mühren litte harren ljocht skine oer de situaasje.

Joey Veerman is mei ôfstân de bêste spiler fan SC Hearrenfean, is hy ta oan in stap hegerop?

Foppe de Haan: "Ja, as er better wurde wol, moat er nei in omjouwing dêrt er bettere fuotballers om him hinne hat. No docht er alles op syn eigen houtsje en is er hieltyd op syk nei de beslissende pass. Mar hy moat leare dat net eltse bal beslissend hoecht te wêzen."

Erik Schouten, yn it ferline teamgenoat fan Joey Veerman by Volendam: "100 procent. Hij kan in zijn eentje wedstrijden beslissen en zet medespelers meerdere keren per wedstrijd alleen voor de keeper. Ik denk dat hij bij de top vier van Nederland niet zou misstaan. Ook bij Ajax sneeuwt hij niet onder, alleen hebben ze daar al erg veel individueel goede spelers."