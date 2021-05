Tomke-draaioargel giet by skoallen del om "jubileum krêft by te setten"

"Lang zal die leven, lang zal die leven," mei in grutte parade komt it Tomke-draaioargel de strjitten fan Jobbegea yn riden. By MFC De Kompenije steane de pjutten te wachtsjen op it oargel. Dat wurdt bestjoerd troch Luuk Klaazinga.

It moaie fan Tomke

Hy is al jierren tekener fan de strip. "Moatst dy bern sjen, hoe't sy genietsje," laket Klaazinga. Neist him stiet in persoan yn in Tomke-pak. Dy swaait yntusken nei de bern op it plein. "Dit is it moaie fan Tomke. Op alle mooglike manieren kinst der wat fan meitsje. No ek mei dit draaioargel. It is fuort in sukses."